Apoio de Quaquá à reeleição de Castro no Rio não reflete posição do PT, diz Gleisi

247 - A sinalização do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, dirigente petista no Rio de Janeiro, em defesa da reeleição do governo Cláudio Castro (PL), aliado de Jair Bolsonaro, é uma posição "absolutamente pessoal" e "não reflete" a do partido, segundo a presidenta da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann.

"Não temos relação política com o Cláudio Castro. E temos um campo progressista definido no Rio, que reúne PSB, PCdoB, PT, PSOL. É nessa construção que nós vamos. O PT não reconhece essa declaração do Quaquá, ele não fala pelo partido", acrescentou Gleisi, durante evento com o ex-presidente Lula na Senzala do Barro Preto, em Salvador.

No estado, o PT deve apoiar a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) para o governo em 2022.

Gleisi também negou que o PT esteja avaliando desistir de candidaturas próprias nos estados para fortalecer a estratégia de montar uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados.

"Aumentar a bancada federal é um dos nossos propósitos. Isso não está relacionado com o número de candidatos a governadores, que vão depender da conjuntura em cada estado. Se a gente tiver candidatura competitiva, vamos lançar. Se não tivermos, vamos procurar fazer aliança com o seu campo político de atuação", declarou.

Freixo e Castro empatados no Rio

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) está tecnicamente empatado com o governador Cláudio Castro (PL) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, aponta pesquisa Exame/Ideia.

De acordo com o levantamento, Freixo registra 22% das intenções de voto e o atual gestor estadual possui 21%. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), aparece com 16% da preferência do eleitorado.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto e foi realizada por telefone.A margem de erro é de 1,85 ponto porcentual para mais ou para menos.

