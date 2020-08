Após afastamento, Alexandre de Moraes destrava processo de impeachment de Witzel

247 - O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (28) que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) dê prosseguimento ao processo de impeachment do agora governador do Rio afastado, Wilson Witzel.

Moraes revogou liminar do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que havia ordenado que a Alerj formasse uma nova comissão especial para analisar o processo.

Em sua decisão, Toffoli sinalizava que a Alerj precisaria formar uma nova comissão respeitando a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, atendendo a um pedido da defesa de Witzel

