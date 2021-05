Após balada para 500 pessoas com show de Gusttavo Lima e Ludmilla, Copacabana Palace é multado em apenas R$15 mil (vídeo)

247 - A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu multar o hotel Copacabana Palace, na Zona Sul da capital fluminense, pela realização de uma festa black tie na noite da última sexta-feira (14), que reuniu 500 pessoas. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver aglomerações e pessoas sem máscaras no evento. A informação é da TV Cultura.

Em nota, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que o estabelecimento será autuado em R$ 15.466,81 por infração considerada "gravíssima", e ainda será interditado para realização de festas pelo período de 10 dias, a contar do sábado (15).

"Nas referidas imagens foi constatada aglomeração generalizada em frente a apresentação musical caracterizando pista de dança, os convidados não usavam máscara facial e não respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5m entre os participantes. Na entrada do estabelecimento, as imagens também evidenciaram aglomeração em fila de espera e acesso desordenado ao local", diz a nota.

Pelos stories publicados durante a festa, é possível ver a participação de diversos artistas, como Gusttavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre.

Saiba mais

No dia em que o Brasil ultrapassou 432 mil mortos pela Covid-19, o Copacabana Palace (RJ) fechou todos os salões, na noite desta sexta-feira (14/5), para ser palco de uma festa blacktie, com direito a 500 convidados, entre famosos e anônimos, e vários shows concorridos.

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, o evento ocorre em comemoração ao aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira. Entre as principais atrações da noite, a mais aguardada é o show de Gusttavo Lima. Alexandre Pires também foi um dos convidados. Os dois postaram fotos no hotel na tarde desta sexta (veja galeria abaixo). Na porta do evento, Mumuzinho foi flagrado pela reportagem.

A lista de convidados foi preparada pela famosa promoter Carol Sampaio. Para fugir dos curiosos, a entrada é feita pela porta dos fundos, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, protegida por inúmeros seguranças. Na portaria, os baladeiros recebem máscaras ao entrar no prédio.

Antes das 22h, horário marcado para o início da festa, a aglomeração já acontecia. Em fila, os convidados esperavam para acessar o local.

Enquanto isso na pandemia: festão no Copacabana Palace com 500 convidados e shows de Gusttavo Lima, Alexandre Pires, Ludmilla, Mumuzinho e Dudu Nobre pic.twitter.com/AUY41MPXWC — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 15, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.