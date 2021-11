Após briga generalizada em aeroporto, coelho consegue embarcar em voo internacional

Passageiro foi impedido de viajar com coelho, o que causou confusão no aeroporto de Guarulhos na quinta-feira edit

Metrópoles - Depois de ter causado uma briga generalizada no aeroporto de Guarulhos na última quinta-feira (18/11), um coelho conseguiu embarcar em um voo internacional.

O passageiro tinha autorização da KLM e da Justiça para viajar com o animal de estimação, no entanto, na hora do embarque o coelho foi impedido de voar. Neste momento, se iniciou uma confusão.

O dono do coelho e os funcionários da companhia aérea trocaram xingamentos e acusações. Em um vídeo que viralizou, é possível ver detalhes da discussão. Na sexta-feira (19/11), o animal embarcou sob escola policial. De acordo com os advogados do passageiro que transportou o coelho, foi emitida uma segunda autorização da Justiça.

