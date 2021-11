Após comentário antissemita na Jovem Pan, José Carlos Bernardi é exonerado de cargo na Alesp

Jornalista era assessor de imprensa do gabinete do deputado Campos Machado desde maio, com um salário mensal de R$ 12.144,27 edit

247 - O deputado estadual paulista Campos Machado (Avante) exonerou o jornalista José Carlos Bernardi do cargo comissionado de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), depois de declarações de cunho antissemita proferidas por Bernardi na Jovem Pan News nesta terça (16). Bernardi era assessor de imprensa do gabinete do deputado desde maio, com um salário mensal de R$ 12.144,27.

"Por princípios, tenho o hábito de respeitar o inalienável direito de opinião de qualquer cidadão, inclusive a de todos os meus funcionários. No entanto, em face da gravidade da opinião emitida por meu assessor, e tendo em vista os excelentes laços de amizade e respeito que tenho com a comunidade judaica, não poderia deixar de manifestar meu repúdio ao comentário, como o fiz ontem mesmo, tão logo tomei conhecimento da referida notícia", disse o deputado Campos Machado em nota enviada à coluna da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Bernardi criticou o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento do Parlamento Europeu. A fala foi criticada nas redes sociais e repudiada pelo diretor do Instituto Brasil-Israel. “Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”, disse o jornalista.

