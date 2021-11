Ministério Público investiga jornalista da Jovem Pan que sugeriu morte de judeus

Apoie o 247

Por Vinícius Veloso, Metrópoles - José Carlos Bernardi, comentarista da Jovem Pan News, foi muito criticado pelos comentários feitos durante o Jornal da Manhã, na última terça-feira (16/11), onde sugeriu a morte dos judeus. Após a repercussão do caso, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um procedimento solicitando que a emissora envie a gravação original.

O prazo dado, pelo MPSP, para que a rádio envie a gravação, é de três dias. A intenção é apurar um eventual crime de ódio por intermédio de meios de comunicação, caracterizando antissemitismo por parte de Jose Carlos Bernardi.

Na ocasião, Bernardi criticou o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento do Parlamento Europeu. A fala foi criticada nas redes sociais e repudiada pelo diretor do Instituto Brasil-Israel. “Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”, disse o jornalista.

