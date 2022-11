Após descanso na Bahia, Lula chega em São Paulo

Nesta segunda-feira, 7, começam oficialmente os trabalhos do grupo de transição, liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), para o novo governo, em Brasília edit

247 - Depois de ficar alguns dias descansando na Bahia, ao lado de sua esposa, Janja, após vencer uma eleição acirrada contra Jair Bolsonaro (PL), o presidente eleito Lula (PT) retornou neste sábado, 5, a São Paulo.

Nesta segunda-feira, 7, começam oficialmente os trabalhos do grupo de transição, liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), para o novo governo, em Brasília.

Neste dia, Lula deve receber a proposta com valores para as “despesas emergenciais”, como definiu o parlamentar Rui Falcão (PT) ao citar programas que o novo governo deve garantir apesar de um rombo estimado em R$ 350 bilhões deixado pelo atual governo.

Se o projeto for aprovado por Lula, o grupo de transição enviará ao Congresso uma PEC para garantir os valores do Bolsa Família, Farmácia Popular, entre outros setores no Orçamento de 2023, quando o novo governo assumir definitivamente.

