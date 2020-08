Após infecção, Witzel diz que vai passar domingo “trabalhando em sua defesa”

O governador afastado Wilson Witzel disse que vai passar domingo “trabalhando em sua defesa” no Palácio das Laranjeiras. Ele foi diagnosticado com uma infecção no sábado (29) e relatou que seu estado de saúde é bom edit

247 – O governador afastado Wilson Witzel disse na manhã deste domingo (30) que vai passar o dia todo no Palácio Laranjeiras “trabalhando em sua defesa”. Após ser diagnosticado com uma infecção no sábado (29), ele relatou que seu estado de saúde é bom e que não houve qualquer agravamento. A reportagem é do portal G1.

“Passarei o domingo trabalhando na minha defesa, que, infelizmente, está sendo cerceada. Estou sendo linchado politicamente por contrariar interesses poderosos. Não descansarei até demonstrar que fui enganado e provar minha inocência”, publicou Wilson Witzel em rede social.

“Enquanto foram encontrados R$ 8,5 milhões em espécie com o delator, o ex-secretário Edmar, em minha casa nada foi achado, salvo contratos com notas fiscais emitidas. Ainda assim, o MPF resolveu considerá-los ‘propina", acrescentou.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, no dia 28 de agosto, o afastamento imediato de Wilson Witzel (PSC) do cargo de governador do Rio de Janeiro por irregularidades em contratos na saúde.

