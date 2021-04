Após liberação de Nunes Marques, SP tem missa escondida e fiéis aglomerados

Decisão do ministro do STF permitiu a realização de missas e cultos presenciais em igrejas de todo o país edit

247 - Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques liberar a realização de cultos e missas presenciais em igrejas de todo o país, mesmo com o Brasil mergulhado em sua pior fase da pandemia de Covid-19, São Paulo teve missa escondida e fiéis aglomerados.

Segundo a Folha de S. Paulo, que percorreu a cidade neste domingo (4) de Páscoa, o Templo de Salomão, da Universal, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a Deus é Amor celebraram cultos pela manhã. O acesso dos jornalistas, no entanto, não foi permitido.

No Centro Histórico da capital paulista, igrejas católicas realizaram missas com cerca de 20 pessoas.

Por outro lado, na Igreja de Ordem Terceira do Carmo, as regras de distanciamento social foram ignoradas e os fiéis se aglomeraram em frente ao púlpito enquanto aguardavam o início da celebração.

Na Matriz Paroquial São Francisco de Assis, no Largo São Francisco, a missa foi feita às escondidas. Ao chegar no local, a reportagem foi informada por seguranças que o padre deixava "algumas pessoas entrarem" e que o acesso era feito pelas laterais. O distanciamento foi respeitado, relata o jornal, "mas para manter o local encoberto, as portas principais foram fechadas, impedindo a ventilação". O mesmo ocorreu na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Av. São João.

Na Catedral da Sé não houve missa.

A reportagem ressalta que todas as igrejas disponibilizaram álcool em gel e mediam a temperatura dos fiéis pelos pulsos, ainda que o recomendado seja a aferição na testa. A obrigatoriedade do uso de máscara também foi acatada.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.