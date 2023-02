Após nascimento da filha, Carlos Bolsonaro não aparece na Câmara do Rio na volta das férias legislativas

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro retomou os trabalhos nesta quarta-feira (15) após quase dois meses de recesso, e um dos destaques do dia foi a ausência do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), informa o blog do Ancelmo Gois do jornal O Globo.

A ausência ocorre dois dias após o nascimento da filha de Carlos, Júlia, em Washington, nos EUA . A mãe da criança é Martha Seillier, que durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi secretária do Programa de Parcerias de Investimento.

De acordo com a colunista Berenice Seara do jornal Extra, o vereador não apresentou pedido de licença na Câmara do Rio até o momento. A jornalista acrescenta que "os vereadores precisam justificar a ausência nas sessões plenárias ordinárias até o final de cada mês. As faltas são abonadas em caso de licença médica, morte de parente próximo (até 8 dias), casamento (até 8 dias) ou nascimento de filho (até 20 dias), conforme determina o Regimento Interno da Casa".

