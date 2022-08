Aposta de Bolsonaro em MG, Nikolas Ferreira recebe doação de intermediador de propina

Apoie o 247

247 - “Principal aposta de Jair Bolsonaro para deputado federal em Minas Gerais, o influenciador digital Nikolas Ferreira recebeu R$ 70 mil de Ronosalto Pereira Neves, empresário que, em 2018, disse ter repassado R$ 1 milhão a Aécio Neves a pedido da JBS”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Atualmente, Ferreira é vereador em Belo Horizonte, mas, ao longo do mandato, buscou se envolver em temas nacionais e associar cada vez mais sua imagem à do presidente”, informa.

>>> Em novo embate, Janones chama bolsonarista Nikolas Ferreira de “mascote da milícia” e discute com Adrilles (vídeo)

A presença de Nikolas no núcleo íntimo de Bolsonaro é visível com a ida do jovem ao debate promovido pela Rede Bandeirantes no esquema pool. No local, o deputado federal André Janones, que já havia brigado com Ricardo Salles nos bastidores do debate entre presidenciáveis na TV Bandeirantes , também discutiu com Nikolas e com Adrilles Jorge, comentarista da Jovem Pan.

Janones, que abriu mão de sua candidatura para apoiar o ex-presidente, chamou Nikolas de “mascote da milícia”.

