Atendente do McDonald’s baleado por bombeiro bolsonarista perde o rim esquerdo

A Justiça negou o pedido de prisão do atirador. edit

Metrópoles– O atendente do McDonald’s, que foi agredido e baleado por um bombeiro bolsonarista durante briga por desconto, perdeu o rim esquerdo. A confusão aconteceu na madrugada de segunda-feira (9), na Taquara, na zona oeste do Rio, e as investigações correm na 32ª DP (Taquara).

A família informou ao G1 que Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, segue internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O sargento Paulo César de Souza Albuquerque prestou depoimento na delegacia e foi liberado. No fim da tarde de segunda, a Justiça negou o pedido de prisão do atirador.

Na decisão, a juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz diz que a prisão temporária é “medida excepcionalíssima, devendo ser usada apenas quando houver elementos concretos de autoria”.

O advogado do militar, Sandro Figueiredo, alegou que o disparo de seu cliente foi “acidental” e que “se ele quisesse atirar, se tivesse intenção de matar, ele já entrava no estabelecimento atirando”.

