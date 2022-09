Ato bolsonarista na Paulista reuniu 50 mil pessoas, contra 125 mil em 2021, aponta governo de SP

Estimativas do governo paulista foram realizadas usando imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento edit

247 - O ato eleitoral de Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro na Avenida Paulista reuniu ao todo 50,4 mil pessoas, segundo estimativa feita pelo Governo de São Paulo. O número é 60% menor do que as 125 mil pessoas que foram à Paulista no 7 de Setembro de 2021.

Segundo a Folha de S. Paulo, as estimativas do governo paulista foram realizadas pela área técnica da Secretaria de Segurança Pública, usando imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento.

Neste ano, Jair Bolsonaro esteve em Brasília e em Copacabana, no Rio, e não participou do ato na capital paulista, diferentemente do que ocorreu em 2021. O público menor deste ano é atribuído, entre outras razões, ao tempo frio e chuvoso desta quarta, além da ausência de Bolsonaro.

Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista para ato “7 de Setembro”. Até o momento, não houve registro de nenhuma ocorrência policial.



Imagens da equipe “Olho de Águia”, da Polícia Militar. #190PMESP pic.twitter.com/OA0VNJbKTU — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) September 7, 2022





Grupo da USP estima 32 mil pessoas na Paulista

O grupo de pesquisadores Monitor do Debate Político, da USP, fez uma levatamento para calcular quantos apoiadores de Jair Bolsonaro estavam na Avenida Paulista nesete 7 de setembro.

De acordo com cálculo feito a partir de seis fotografias aéreas da manifestação, 32.691 pessoas estiveram presentes à manifestação. Nas redes sociais, apoiadores bolsonaristas falaram em até 1,5 milhão de pessoas.

