Avanço da Covid-19 no interior de São Paulo pode levar rede de saúde ao colapso

247 - A disparada das internações e mortes pela Covid-19 no interior e no litoral de São Paulo poderá levar a rede de saúde ao colapso, alerta o Centro de Contingência Covid-19. Segundo reportagem do El País, muitos hospitais do interior já registram uma taxa de ocupação próxima de 100% e o temor é que hospitais de médio porte que atendem as regiões dos municípios de Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto ou Franca acabem colapsando em função do crescimento da demanda.

“Na maior parte dos últimos 15 dias tivemos 100% de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 em nosso hospital. Se nada for feito e a transmissão continua dessa maneira, vamos entrar em colapso em duas semanas”, disse Carlos Magno, epidemiologista da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e um dos especialistas que integram o Centro de Contingência Covid-19. “Já falei para o diretor do hospital que precisamos checar os fornecedores de oxigênio. Existe uma possibilidade real de que o colapso de Manaus se repita mesmo em Estados como o Rio de Janeiro e São Paulo”, ressaltou.

O avanço da doença e o alerta das autoridades de saúde fez com que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), implantasse na sexta-feira da semana passada a chamada fase vermelha em sete Departamentos Regionais de Saúde (DRS), que abrangem 22% da população paulista, em todos os dias da semana. As demais regiões entram fase vermelha durante os finais de semana e nas noites dos dias úteis. A fase laranja, a segunda de maior restrição, é válida durante o dia.

Um outro temor dos especialistas está na circulação de uma nova variante do coronavírus, considerada como potencialmente mais transmissível, que pode levar um crescimento das internações e mortes pela Covid-19.

