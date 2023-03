Avião cai sobre casas e deixa duas pessoas gravemente feridas em BH

Apoie o 247

247 - Na tarde deste sábado (11), um avião caiu e consumiu duas casas na rua Morro das Garças, no bairro Jardim Montanhês, localizado na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente resultou em duas pessoas gravemente feridas.

De acordo com informações do G1, os militares foram acionados para prestar socorro ao piloto, de 60 anos, e a passageira, de 33 anos, que estavam inconscientes e presos às ferragens. As informações iniciais indicam que se tratou de pai e filha.

As equipes de resgate conseguiram retirar as vítimas das ferragens e entregá-las aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com os militares, foi constatado politraumatismo em ambas as vítimas.

O Hospital João XXIII, vinculado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), recebeu as vítimas do acidente aéreo. De acordo com a instituição, o estado de saúde de ambos é gravíssimo.

Apesar da queda da aeronave ter atingido duas casas, não houve vítimas nos imóveis.

Este é o segundo acidente de avião que aconteceu na Região Metropolitana de BH. Mais cedo, em Sabará, o piloto precisou acionar o paraquedas da aeronave para conseguir um pouso com menos atrito. Seis pessoas estavam a bordo. Todas passam bem.

