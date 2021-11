Avião que caiu com Marília Mendonça é retirado do local do acidente em Minas Gerais (vídeo)

Apoie o 247

247 - Os destroços do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram retirados neste domingo (7) do local do acidente, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. O avião começou a ser retirado pela manhã e a operação foi concluída no final da tarde.

A operação foi realizada por uma empresa da região, informa reportagem do UOL . Foram utilizados um guincho de arrasto de 200 toneladas, para puxar o avião de dentro da cachoeira, e um caminhão.

O Cenipa confirmou neste sábado (6) que o avião não possuía caixa-preta , mas foi encontrado um spot geolocalizador, que será confrontado com o plano de voo, para ajudar a entender as causas do acidente.

Especialistas tentam entender por que a aeronave voava tão baixo a ponto de bater numa linha de transmissão. Profissionais da área se espantaram também com o estado da aeronave depois do choque com o chão.

