Bebianno é enterrado em menos de 24 horas, sem realização de autópsia

O corpo do ex-secretário geral da Presidência Gustavo Bebianno, que morreu neste sábado (14) de infarte, foi enterrado no final da tarde no Cemitério Municipal de Teresópolis. Apesar de pedidos de amigos para que as circunstâncias da morte fossem investigadas, o corpo foi sepultado sem autópsia edit

D247 - O corpo do advogado Gustavo Bebianno, ex-secretário geral da Presidência que morreu neste sábado, 14, de infarte, foi enterrado no final da tarde, no Cemitério Municipal Carlinda Berlim, em Teresópolis, região serrana do Rio.

O velório reuniu familiares e políticos, entre eles o governador de São Paulo, João Doria, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araujo, e o presidente do PSDB fluminense, Paulo Marinho.

Amigos de Bebianno chegaram a pedir investigação sobre a morte do advogado, que se tornara crítico do governo Jair Bolsonaro após ser demitido. A fundadora do movimento Política Viva, do qual Bebianno participava, a empresária Rosangela Lyra afirma que “tudo tem de ser apurado muito em função das mensagens que ele mencionava nas entrevistas”. “Quando se trata de política, poder, interesse, tudo tem de ser analisado”, diz o vice-presidente do PSL, o deputado Junior Bozzella (leia mais no Brasil 247).