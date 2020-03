Bebianno morreu por 'infarto agudo do miocárdio', diz Polícia Civil

"De acordo com exames periciais realizados, até o momento a causa seria por infarto agudo do miocárdio, ou seja, de causa natural", afirma a polícia fluminense sobre o ex-secretário da Presidência Gustavo Bebianno, que morreu neste sábado, 14 edit

Com base em informações do Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o ex-ministro Gustavo Bebianno morreu neste sábado, 14, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

"De acordo com exames periciais realizados, até o momento a causa seria por infarto agudo do miocárdio, ou seja, de causa natural. Os familiares informaram que o advogado teria sofrido uma queda logo após sentir-se mal, o que teria gerado ainda uma lesão na cabeça", diz o comunicado da Polícia Civil.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o governador Wilson Witzel negou que tenha ordenado qualquer investigação policial sobre a morte para além do procedimento padrão em casos como esse.

Amigos de Gustavo Bebianno se manifestaram pedindo uma investigação das circunstâncias da morte.