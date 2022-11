Bloqueios provocam mais de 37 km de congestionamento em rodovias de SP

As rodovias Anhanguera e na Bandeirantes foram bloqueadas no interior paulista edit

247 - Grupos que apoiam Jair Bolsonaro (PL) bloqueiam cinco trechos nas rodovias Anhanguera e na Bandeirantes, no interior de São Paulo, causando 37,7 quilômetros (km) de congestionamento no início da noite desta segunda-feira (31), por volta das 19h30. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Há congestionamentos nas regiões de Campinas, Limeira, Jundiaí e Hortolândia, segundo acordo com boletim enviado às 18h50 pela CCR Autoban, concessionária responsável pelas rodovias.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) começaram nesse domingo (30) a fazer bloqueios em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Policiais também disseram que eleitores estavam sendo transportados de forma ilegal para locais de votação, e resolveram bloquear estradas, o que poderia atrasar a votação.

No km 148 da Anhanguera (SP-330), em Limeira, as pistas norte e sul foram bloqueadas. No km 104 da rodovia, em Campinas, a pista sul tem duas faixas bloqueadas e uma liberada.

No km 53 da Anhanguera, em Jundiaí, as pistas norte e sul foram bloqueadas por volta das 17h pelos manifestantes. No km 73 da rodovia, em Louveira, a pista sul (sentido capital) foi bloqueada por volta das 18h20, com trânsito parado do km 75 ao km 73.

No km 107 da Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia, há bloqueios nas pistas norte e na pista sul. No km 116, em Nova Odessa, as pistas sul e norte foram bloqueadas por manifestantes.

No início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 140 pontos de bloqueios ou aglomerações em vias de 18 estados e do Distrito Federal.]

