Bolsonarista que chicoteou entregador dá “carteirada” e diz ser prima do governador; prefeitura suspende licença de sua escola

247- A mulher flagrada chocoteando um entregador negro com uma coleira de cachorro, nesse domingo (9), alegou ser prima do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

De acordo com relatos dos entregadores agredidos e ofendidos, Sandra Mathias Correia de Sá insinuou que sairia impune por ter contato familiar com pessoas poderosas, entre elas um delegado da Polícia Federal e o governador do Rio.

No entanto, algumas medidas seguem na direção oposta. De acordo com O DIA, a Secretaria Municipal de Esportes (Smel) informou nesta terça-feira (11) que suspendeu a renovação do alvará de funcionamento da escolinha de vôlei de Sandra Mathias Corrêa de Sá, na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Smel, a licença da escolinha venceu em dezembro de 2022 e estava em processo de renovação. Contudo, diante do ocorrido, a secretaria destacou que não concederá a renovação até que todos os fatos sejam esclarecidos pela Justiça.

O entregador Max Ângelo dos Santos, uma das vítimas de agressões no meio da rua em São Conrado, Zona Sul do Rio, disse em reportagem à TV Globo que se sentiu no tempo da escravidão quando Sandra Mathias Correia de Sá pegou a coleira do cachorro e deu chicotadas em suas costas.

“Parecia que ela estava chicoteando um escravo que não fez o serviço direito. Mas eu não sou escravo, entendeu? O tempo da escravidão já acabou", disse.

O episódio aconteceu no domingo (9) e, segundo Max, depois disso ele não teve mais condições de trabalhar. "Essa é minha única fonte de renda. Aqui que pago o aluguel, pago a pensão dos meus filhos", disse o rapaz.

