Bolsonaro anuncia Datena ao Senado na chapa de Tarcísio

Jair Bolsonaro participou de um almoço na casa do ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf. O apresentador José Luiz Datena estava presente e fez discurso edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta sexta-feira (13) que o apresentador José Luiz Datena (PSC-SP) será o candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para o governo do estado de São Paulo. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

Bolsonaro participou de um almoço na casa do ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf, que reuniu empresários. Datena estava presente e até discursou.

O apresentador estudava a possibilidade de ser candidato de forma independente, sem aliança com qualquer candidato ao governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quinta-feira (12), apontou que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo estadual, com 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 17%, e por Tarcísio Freitas, com 10%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na disputa para senador, Datena lidera com 28% do eleitorado, seguido pelo ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro, com 16%, e por Marcio França (11%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE