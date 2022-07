Bolsonaro anuncia desfile militar em Copacabana no 7 de Setembro, junto a ato golpista

Atual chefe do Executivo convocou apoiadores a irem às ruas no dia do bicentenário da Independência, que, segundo ele, será um "marco para mais 200 anos de liberdade" edit

247 - Em discurso na convenção estadual do Republicanos em São Paulo neste sábado (30), Jair Bolsonaro (PL) em mais uma sinalização golpista anunciou que, de forma inédita, haverá um desfile militar na praia de Copacabana no dia 7 de Setembro, quando será comemorado o bicentenário da Independência do Brasil.

O atual chefe do Executivo afirmou que estará presente no evento e convocou seus apoiadores para irem às ruas. A data vem sendo utilizada pelos bolsonaristas nos últimos anos para inflamar o golpismo no país: em 2021, o presidente e seus apoiadores ameaçaram o Supremo Tribunal Federal.

“Nos aproximamos de 7 de Setembro. Não vamos só comemorar 200 anos de Independência. Vamos comemorar também como um marco para mais 200 anos de liberdade. Pela primeira vez, as Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares (policiais militares) estarão desfilando na Praia de Copacabana ao lado do nosso povo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade”, anunciou Bolsonaro.

