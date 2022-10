Bolsonaro diz que apoio de Zema no segundo turno é "decisivo" e afirma que união com Cláudio Castro, do Rio, já "está fechada"

Em Minas, Bolsonaro recebeu 43,60% dos votos e o ex-presidente Lula (PT) 48,29%. Bolsonaro afirma também manter conversas com os governadores reeleitos do Paraná e Goiás edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu em Brasília nesta terça-feira (4) o apoio formal do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O chefe do Executivo federal disse ser "essencial" e "decisivo" o apoio do mineiro para o segundo turno. Em Minas, Bolsonaro recebeu 43,60% dos votos e o ex-presidente Lula (PT) 48,29%.

"Esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo, é o segundo estado que tem o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo. Só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à Presidência da República. Agradeço o apoio do Zema nesse momento. Mais do que bem-vindo, é essencial, é decisivo para a nossa reeleição.

Bolsonaro também disse já ter fechado alianças com os governadores reeleitos do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). "Conversei com o Cláudio Castro por telefone. Está fechado o apoio dele. Conversei também com o Ronaldo Caiado, de Goiás. Devemos encontrar brevemente. Conversei também com o Ratinho Júnior, do Paraná. E está acertada uma agenda que deve ser em Minas Gerais, com o Zema, para nós discutirmos mais o futuro de cada ente da Federação".

Em seu discurso, Bolsonaro também repetiu diversas fake news - como a de que seu governo teria sido responsável pela criação do Pix - e ataques ao PT e a Lula.

A campanha de Lula ainda não abriu mão de negociar com Cláudio Castro e quer fechar uma aliança a nível nacional com o PSDB, além do MDB de Simone Tebet e do PDT de Ciro Gomes.

