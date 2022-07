Bolsonaro quer declaração de apoio de Kassab como condição para aliança com Tarcísio em SP

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro não anda muito satisfeito com Tarcísio Freitas, seu candidato a governador de São Paulo. Durante discurso neste sábado (9) na Marcha para Jesus, em São Paulo, Bolsonaro não mencionou o aliado.

Segundo o blog da jornalista Natuza Nery, do G1, Bolsonaro estaria irritado com o ex-ministro por que ele não pede voto e esconde Bolsonaro na campanha, segundo interlocutores don governo. Outro ponto de discórdia foi Tarcísio ter fechado aliança com Gilberto Kassab, presidente do PSD, "sem contrapartida”.

"Segundo relatos, Bolsonaro exige que Tarcísio, seu ex-ministro de Infraestrutura, só conceda a vaga de vice ao PSD se Kassab declarar apoio ao presidente. Sem essa 'contrapartida', nada feito", escreve a jornalista.

