Bolsonaro se encontra com atual governador do Rio um dia após derrota de Witzel na Alerj

247 - Jair Bolsonaro se encontrou com o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que vem se aproximando do clã bolsonarista. Bolsonaro foi recebido na Base Aérea do Galeão. Junto a eles estavam Braga Netto e Augusto Heleno.

A reunião ocorre uma dia após a derrota do governador afastado, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde os deputados votaram pela manutenção do impeachment.

O ex-bolsonarista Witzel entrou em confronto com Bolsonaro e foi derrubado por uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. No seu lugar, entrou Castro, atualmente aliado com o bolsonarismo.