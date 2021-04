Boulos almoça com Ciro Gomes para discutir eleições de 2022

247 - Para discutir as eleições de 2022, Guilherme Boulos (PSOL) almoçou, nesta sexta-feira, 30, com Ciro Gomes (PDT), junto com os respectivos presidentes de seus partidos, Juliano Medeiros e Carlos Lupi, segundo o blog de Leonardo Sakamoto, no UOL.

Boulos lançou sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo.

Um outro encontro já aconteceu com Orlando Silva (PCdoB), com objetivo de “construir uma unidade visando a um programa comum para a disputa em São Paulo”.

“O PSOL tem outra conversa agendada com o PT na semana que vem e também deve se reunir com lideranças da Rede e, novamente, do PCdoB, entre outros partidos”, informa o jornalista.

