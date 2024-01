Boulos despista sobre eventual chapa com Marta Suplicy: "dar tempo ao tempo"

Apoie o 247

247 - Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) disse nesta terça-feira (9) que é preciso "dar tempo ao tempo" ao comentar sobre uma possível chapa tendo como vice a ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido).

"O processo da definição da vice está sendo conduzido pelo Partido dos Trabalhadores. Não conversei com a Marta após o encontro dela com o presidente Lula", afirmou o parlamentar durante evento no diretório do PDT na capital paulista, conforme o relato do Correio Braziliense. A legenda oficializou apoio ao deputado.

A ex-prefeita deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo em meio às especulações de que se filiará novamente ao PT.

