Boulos: "o maior símbolo do ativismo judicial virou refém da sua própria estratégia"

O líder do MTST e candidato a deputado critico o "estrago" de Sergio Moro no Judiciário

247 - O candidato a deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil), após o candidato ao Senado pelo estado do Paraná ser alvo de mandados de busca e apreensão.

"O maior símbolo do ativismo judicial virou hoje refém da sua própria estratégia. O estrago que Moro fez no Judiciário brasileiro levará tempo pra ser desfeito", escreveu Boulos no Twitter.

Internautas escracharam Moro na rede social.

O maior símbolo do ativismo judicial virou hoje refém da sua própria estratégia. O estrago que Moro fez no Judiciário brasileiro levará tempo pra ser desfeito. — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 3, 2022

