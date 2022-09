Justiça determina busca e apreensão na casa de Sergio Moro

Apoie o 247

247 - A Justiça Eleitoral cumpriu, na manhã deste sábado (3), mandados de busca e apreensão de materiais de campanha irregulares na casa do ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado pelo Paraná. As informações são do advogado Luiz Eduardo Peccinin, da Federação Brasil da Esperança, do Paraná, que foi quem entrou com um pedido na justiça, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo, publicada neste sábado (3).

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tomou a decisão porque vários materiais impressos da campanha violam a legislação eleitoral.

O advogado informou que as redes sociais de Moro têm publicado propaganda irregular. Segundo Peccinin, foram excluídos vídeos do canal de Moro do YouTube, inclusive aqueles com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dezenas de links nas páginas sociais de sua campanha.

Moro tem sofrido sucessivas derrotas depois que deixou a antiga Operação Lava Jato. Além de o STF ter anulado as condenações de Lula, em decisão no primeiro semestre do ano passado, o ex-juiz foi derrotado em junho no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) - o órgão decidiu que Moro não poderia ser candidato pelo estado de São Paulo por fraude em domicílio eleitoral.

