Brumadinho: Justiça Federal aceita denúncia contra Vale, Tüv Süd e 16 diretores e funcionários

247 - A Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra as empresas Vale, Tüv Süd e 16 ex-diretores e funcionários das duas companhias envolvidos na tragédia de Brumadinho, que matou 270 pessoas. A informação é do portal g1.

As pessoas físicas foram denunciadas 270 vezes por homicídio qualificado, além de crimes contra a fauna, crimes contra a flora e crime de poluição. As empresas, por sua vez, somente não foram denunciadas por homicídio qualificado pois são pessoas jurídicas.

Os crimes ambientais derivados do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, prescreveriam nesta quarta-feira (25) - data que marca quatro anos da tragédia. Agora que a denúncia foi aceita, já não há mais risco de que os crimes prescrevam.

A ação original do MPF rechaça a possibilidade de acordo judicial mencionando "tamanha gravidade que resultou na morte de mais de 270 (duzentos e setenta) pessoas e mais incontáveis danos socioeconômicos e socioambientais ao longo de mais de 500 quilômetros da calha do rio Paraobepa".

Confira a lista das 16 pessoas que se tornaram rés*:

Fábio Schvartsman (então diretor-presidente da Vale); Silmar Magalhães Silva (diretor da Vale); Lúcio Flavio Gallon Cavalli (diretor da Vale); Joaquim Pedro de Toledo (gerente executivo da Vale); Alexandre de Paula Campanha (gerente executivo da Vale); Renzo Albieri Guimarães de Carvalho (gerente da Vale); Marilene Christina Oliveira Lopes de Assis Araújo (gerente da Vale); César Agusto Paulino Grandchamp (geólogo especialista da Vale); Christina Heloíza da Silva Malheiros (engenheira da Vale); Washington Pirete da Silva (engenheiro especialista da VALE); Felipe Figueiredo Rocha (engenheiro da VALE); Chris-Peter Meier (gerente da Tüv Süd no Brasil; na Alemanha, gestor); Arsênio Negro Junior (consultor técnico da Tüv Süd); André Jum Yassuda (consultor técnico da Tüv Süd); Makoto Namba (coordenador da Tüv Süd); Marsílio Oliveira Cecílio Júnior (especialista da Tüv Süd).

