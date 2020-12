Butantan envia ao Ministério da Saúde proposta de fornecimento da CoronaVac

247 - O Instituto Butantan informou, segundo o UOL, que enviou nesta quarta-feira (16) ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de doses da CoronaVac a partir de janeiro de 2021 ao Plano Nacional de Imunização (PNI). A CoronaVac é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan.

Jair Bolsonaro já havia vetado a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac pela União, mas o acordo entre o governo federal e o estado de São Paulo continuou vigorando.

De acordo com a CNN Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou nesta quarta-feira aos governadores um contrato de compra de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac. A assinatura do contrato deve acontecer ainda nesta semana.

Presentes na reunião com Pazuello estavam os governadores Helder Barbalho (MDB), do Pará, Wellington Dias (PT), do Piauí, e Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte.

O conhecimento liberta. Saiba mais