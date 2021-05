Cabral acusa ex-presidente do TJ-RJ de receber propina

Em delação à Polícia Federal, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral acusou o desembargador e ex-presidente do TJ-RJ Luiz Zveiter de ter recebido propina de R$ 10 milhões para fraudar a licitação da obra de um dos prédios do TJ-RJ em 2010 edit

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, em delação premiada, acusou o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Luiz Zveiter de ter recebido propina de R$ 10 milhões para fraudar a licitação da obra de um dos prédios do TJ-RJ em 2010.

Cabral alega que o desembargador teria participado ativamente da fraude na licitação da obra do prédio central do TJRJ, em 2010, recebendo R$ 10 milhões em propina paga pela Delta Construções.

Delação de Cabral

Segundo a CNN, um inquérito sigiloso foi aberto para investigar o assunto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas foi arquivado por decisão da relatora, ministra Nancy Andrighi.

Com a delação, Zveiter se juntou a vários outros mencionados por Cabral em seu acordo de colaboração com a Polícia Federal, homologado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2020.

Fachin marcou para que o plenário do STF decida, entre os dias 21 e 28 de maio, se a delação de Cabral deve ser considerada válida ou não.

Na sexta-feira, 14, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer contra investigação do conteúdo da delação de Cabral, alegando que ela é inválida, pois o ex-governador “não age de boa-fé”.

