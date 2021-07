Caminhoneiro que morreu em explosão em posto de gasolina conseguiu fazer ligação pedindo ajuda: "perdi uma perna"

Jovino Rocha de Andrade tinha 51 anos e foi uma das duas vítimas socorridas em estado grave do acidente em um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro (SP) edit

247 - O caminhoneiro que morreu na explosão em um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro (SP), na noite de quarta-feira (30), conseguiu fazer uma ligação antes de falecer, na qual relatava ter perdido uma perna e pedia ajuda.

Jovino Rocha de Andrade tinha 51 anos e foi uma das duas vítimas socorridas em estado grave. A morte de Andrade foi confirmada pela Santa Casa às 4h10 desta quinta-feira (1).

O amigo do caminhoneiro e funcionário José Antonio de Aquino, em entrevista à Rádio CBN São Carlos, contou que Andrade tentou prestar ajuda quando viu um caminhão carregado com produtos químicos chegar ao local com um dos pneus em chamas.

Aquino contou sobre o telefonema: "o vácuo jogou ele debaixo do caminhão. Ele ligou para a esposa do amigo que estava com ele e falou: perdi uma perna, preciso de ajuda. Ela avisou o marido, que chamou o resgate".

"Ele sempre foi prestativo e ajuda as pessoas. Tinha um coração que era maior do que ele. Foi uma enorme tragédia", lembrou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.