Carla Zambelli ataca o STF por julgamento sobre descriminalização de drogas e toma invertidas nas redes

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) após compartilhar na rede social X uma mensagem chamando de "irresponsável" a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de pautar o julgamento sobre a descriminalização de drogas para o uso pessoal.

Perfis nas redes sociais reagiram. "Calma senhora, você está em 2024, o Green Gold é realidade, não estamos na idade média, procure estudar sobre a maconha antes de falar asneiras, o brasil vai ser uns dos ultimos a legalizar? Perderemos quantos bilhões em impostos por conta de um falsos moralistas?", questionou. Outra pessoa escreveu: "Você não tem vergonha nessa sua cara não? Golpista! Você tinha que estar na cadeia!". >>> Toffoli pede vista e adia decisão do STF sobre descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Placar está 5 a 3 a favor

A mensagem compartilhada pela deputada via PL (o seu partido) foi a seguinte: "o STF dará continuidade ao julgamento que busca descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio. Não podemos nos mostrar inertes a essa decisão irresponsável! Compartilhe essa publicação, salve esse conteúdo e mostre que você também é contra essa medida, que coloca em risco a saúde e a segurança de todos os brasileiros".

Na semana passada, a Polícia Federal indiciou a parlamentar e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, no âmbito do caso do hackeamento ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Calma senhora, você está em 2024, o Green Gold é realidade, não estamos na idade média, procure estudar sobre a maconha antes de falar asneiras, o brasil vai ser uns dos ultimos a legalizar? Perderemos quantos bilhões em impostos por conta de um falsos moralistas? #LegalizaJá — Eduardo Tenorio (@Eduardo_ripka) March 6, 2024





Você não tem vergonha nessa sua cara não????? Golpista!!!! Você tinha que estar na cadeia!!!! — Sarah de Magalhães (@sarahecanela) March 6, 2024

