Carla Zambelli promete acionar a PF para investigar possível boicote à convenção do PL

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) promete denunciar à Polícia Federal o perfil de usuários das redes sociais que estão mobilizando um boicote à convenção marcada para o próximo domingo (24), quando Jair Bolsonaro (PL) oficializará a sua candidatura à reeleição.

"Peguei alguns perfis, inclusive que estão criando e-mails falsos e gerando CPF falsos para fazer isso e estou denunciando na Polícia Federal", disse a parlamentar à Jovem Pan.

"É puro reflexo de desespero e medo. Onde o presidente vai, como no Rio Grande do Norte, Fortaleza, ele chega e é super bem tratado, um volume gigantesco de pessoas. Eles têm acesso às pesquisas eleitorais reais, isso é reflexo do medo de perder", acrescentou.

