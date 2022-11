Carlos Bolsonaro processa ex-namorada de Eduardo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) conseguiu na Justiça do Rio uma liminar para que o Twitter retire postagens da blogueira Patrícia Lelis, ex-namorada do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ela afirmou em sua rede social que o parlamentar foi internado em Brasília (DF) por overdose de cocaína, no dia 15 de outubro passado. Se o Twitter não cumprir a decisão, será aplicada uma multa diária de até R$ 10 mil até R$ 50 mil. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pela coluna de Ancelmo Gois.

O vereador pediu uma indenização de R$ 48.480 por danos morais. O filho de Jair Bolsonaro (PL) também quer que a sentença seja publicada no Twitter da jornalista.

Em uma das postagens, a jornalista afirmou que, "segundo boatos, Carlos Bolsonaro foi internado em Brasília por overdose de cocaína". "O que não seria surpreendente, porque usuário ele é e todos em Brasília sabem, e isso não é boato, são fatos", disse ela.

O filho do presidente pediu a condenação da blogueira por ter publicado "ofensas que ultrapassam o seu direito à livre manifestação e atingem sua honra e imagem".

O vereador disse que teve uma consulta normal em Brasília. Também afirmou que foi "ferrenho defensor do combate ao tráfico de drogas e se posicionando deforma veemente contra à liberação de entorpecentes".

O processo corre no 2º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, bairro onde mora o vereador.

