Carluxo chora na cassação de Jairinho e compara caso Henry à 'facada' em Bolsonaro (vídeo)

247 - Durante sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que aprovou a cassação de Dr. Jairinho, nesta quarta-feira, 30, Carlos Bolsonaro chorou e comparou a morte do menino Henry Borel com a suposta “facada” contra seu pai, Jair Bolsonaro, em 2018.

Henry teria morrido espancado pelo padrasto, Jairinho, enquanto, ao que tudo indica, a “facada” contra Bolsonaro seria falsa, como demonstrou recente postagem de Carlos Bolsonaro nas redes sociais.

“Vi meu velho caído no chão, esfaqueado, quase morto. Vi um rasgo em sua barriga. Em determinados momentos, eu colocava a mão em sua barriga para tentar entender o que estava acontecendo porque, em alguns momentos, os órgãos se extrapolam e impedem a saída do sangue de dentro da pessoa. (...) É impossível não traçar um paralelo do que aconteceu com meu pai com essa situação, que passa na cabeça de todos nós que perdemos entes queridos”, disse Carluxo.

Veja momento do choro de Carluxo:

