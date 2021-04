Caso Henry Borel: Mesa Diretora da Câmara dá parecer favorável a processo contra Dr. Jairinho

A denúncia contra o vereador Dr. Jairinho será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, que terá até cinco dias úteis a partir do recebimento para decidir sobre a procedência da representação edit

247 - A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio deu nesta terça-feira (27) parecer favorável à tramitação da representação protocolada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o vereador Dr. Jairinho, preso por suspeita de envolvimento na morte do enteado Henry Borel, que aconteceu no dia 8 de março. A informação foi publicada pelo portal G1.

O pai e a mãe da criança, Monique Medeiros da Costa e Silva, foram presos este mês. De acordo com as investigações, o parlamentar agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e que Monique sabia das agressões pelo menos desde fevereiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a denúncia será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, que terá até cinco dias úteis a partir do recebimento para decidir sobre a procedência da representação.

Se a Comissão de Justiça receber a denúncia, a acusação volta ao Conselho para a fase de instrução. O plenário é que faz a votação final sobre perda de mandato, com voto aberto de pelo menos dois terços dos vereadores.

