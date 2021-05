Caso Henry: polícia pede prisão de Jairinho e Monique e indicia casal por homicídio com tortura

O inquérito será enviado nas próximas horas ao Ministério Público do Rio (MP-RJ). Henry Borel completaria cinco anos nesta segunda-feira edit

247 - A Polícia Civil concluiu na tarde desta segunda-feira (3) a investigação sobre a morte do menino Henry Borel, em 8 de março, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O inquérito será enviado nas próximas horas ao Ministério Público do Rio (MP-RJ).

Investigadores pedem à Justiça a prisão temporária do vereador Dr. Jairinho, padrasto de Henry, e de Monique Medeiros, mãe do menino que completaria cinco anos nesta segunda-feira.

O casal foi indiciado por crime de homicídio duplamente qualificado, com uso de tortura e recursos que dificultam a defesa da vítima.

Jairinho e Monique estão presos desde 8 de abril por supostamente atrapalharem as investigações.

