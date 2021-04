Jairinho é indiciado pelo crime de tortura contra filha de ex-namorada

O médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, é um dos suspeitos pela morte do Henry Borel, de quatro anos edit

247 - O médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, foi indiciado pelo crime de tortura majorada contra a filha de uma ex-namorada sua.

As agressões foram relatadas pela mãe e a avó da criança durante o inquérito que apura a morte de Henry Borel Medeiros, de 4 anos.

A menina confirmou as violências. Foi feito um pedido de prisão preventiva do parlamentar. A pena por esse crime pode chegar a oito anos de reclusão.

Jairinho é um dos suspeitos pela morte do menino de quatro anos.

“Esse caso serve para ratificar o perfil violento do Dr. Jairinho contra crianças e filhas de pessoas com as quais ele tem relacionamento amoroso”, disse um delegado.

Mãe de Henry muda versão e acusa Jairinho pela morte do filho

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, escreveu na cadeia uma carta de 29 páginas com uma nova versão para os fatos investigados pela polícia., na qual mudou de posição e acusou Jairinho pela morte de seu filho.

Inicialmente, ela defendeu o vereador no inquérito e em declarações públicas.

Na carta, Monique declarou que Jairinho é um homem dominador e violento, e que se sentiu ameaçada por ele.

