Castro usa escola pública do RJ para campanha e alunos vaiam: 'Bandido', 'fora, Bolsonaro'

247 - Alunos de uma escola pública do Rio de Janeiro manifestaram-se contra o atual governador do estado, Cláudio Castro (PL), e seu aliado político, Jair Bolsonaro (PL), quando o chefe do Executivo carioca visitou a instituição de ensino para usá-la como estúdio de campanha. A informação é da Folha de S. Paulo.

Ao chegar à escola na sexta-feira passada (12), estudantes o vaiaram e gritaram contra sua presença no local. Entre os gritos dos alunos, foi possível ouvir eles chamando Castro de "bandido" e clamando "fora, Bolsonaro!" Após o constrangimento, o governador foi à biblioteca do local para realizar gravações.

Além de ter passado pelo episódio envolvendo os estudantes, o candidato ainda pode sofrer com a Justiça Eleitoral, dado que estava supostamente usando um bem do Estado para fazer campanha enquanto ocupa um cargo de agente público, o que é proibido.

À Folha, Castro negou irregularidades: "Se o jurídico da campanha autorizou, com certeza é (legal).” Em nota, sua campanha complementou alegando que foram seguidas "todas as determinações do TSE durante a gravação do vídeo".

