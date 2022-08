Datafolha mostra empate técnico entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo no Rio

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, publicada nesta quinta-feira (18), mostrou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com 26%, contra 23% de Marcelo Freixo (PSB). Os dois estão tecnicamente empatados. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou menos. Em um possível segundo turno entre os dois, Freixo tem 39% e Castro, 38%. Declararam votar nulo 18%, e 5% não opinaram.

No primeiro turno, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) ficou em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto, mesmo percentual de Eduardo Serra (PCB).

Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU) conseguiram 4% cada, e Juliete (UP), 2%, Paulo Ganime (Novo) e Milton Temer (PSOL) ficaram com 1% cada. Luiz Eugênio (PCO) não atingiu um ponto percentual.

Declararam voto branco ou nulo 19% dos entrevistados e 10% afirmaram estar indecisos.

A pesquisa, contratada pela Folha e TV Globo, foi realizado de terça (16) a quinta-feira (18) e entrevistou 1.204 eleitores no estado. O levantamento foi registrado no TSE sob o número RJ-05939/2022.

Outras estatísticas

No estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT) lidera com 38%.

Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) continuam disputando as duas primeiras posições.

No cenário nacional, Lula vence no primeiro turno. Também ganha com folga em um segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, o petista continuou com larga vantagem na Região Nordeste e entre as pessoas de menores salários.

