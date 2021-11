“Cena de mãe e filho agredidos pela PM-MG é suco de bolsonarismo”, diz professor Michel Gherman

“A criminalização começa na primeira infância. No caso de periféricos e pretos. Esteticamente nazista, escravocrata na raiz”, afirma historiador. Veja outras reações à cena edit

247 - O professor e pesquisador da UFRJ Michel Gherman definiu como “suco de bolsonarismo” a cena em que a Polícia Militar de Itabira, interior de Minas Gerais, agride uma mulher com dois filhos pequenos - um deles no colo.

“A cena da mãe e do filho agredidos pela PMMG é suco de Bolsonarismo. A criminalização começa na primeira infância. No caso de periféricos e pretos. Esteticamente nazista, escravocrata na raiz”, postou Gherman no Twitter.

Confira outras reações sobre a cena:

Já não é mais um país isso aqui. Isso é barbárie. Qual a providência tomarão @RomeuZema @governomg que comanda a @pmmg190 e o @MPMG_Oficial que responde pelo controle externo da polícia? https://t.co/KAE3yRk8VY — Thiago Amparo (@thiamparo) November 6, 2021

Esse vídeo é chocante e prova que a seleção e os treinamentos da Polícia Militar precisam urgentemente serem revistos. A farda não pode ser autorização para o cometimento de crimes. https://t.co/5KqgLqdiyq PUBLICIDADE November 6, 2021

Mulher preta com criança de colo recebendo o 'procedimento padrão' e 'uso moderado da força' da polícia militar. Até quando? https://t.co/dgILIIgkcR — Bruno Sartori (@brunnosarttori) November 6, 2021

Revoltante a cena de uma mulher negra sendo agredida e imobilizada com o joelho na sua garganta por PMs de Itabira, MG, enquanto segurava uma criança de colo e outra assistia isso tudo aos gritos. O nome disso é racismo institucional! Esperamos responsabilização! — Talíria Petrone #TemGenteComFome (@taliriapetrone) November 6, 2021