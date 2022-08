Chico Pinheiro puxa coro no Anhangabaú: "Lula já vem vencendo, meu bem; tchutchuca já vai embora" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Chico Pinheiro, ex-apresentador da TV Globo, mergulhou de vez na campanha pela eleição do ex-presidente Lula (PT).

Ele, que foi o 'mestre de cerimônias' no grande ato de Lula em Belo Horizonte na quinta-feira (18), repete a dose neste sábado (20), em comício do petista no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Em vídeo que circula nas redes, Pinheiro aparece puxando um coro com a multidão: "Lula já vem vencendo, meu bem; tchutchuca já vai embora", ensina o jornalista ao público, em uma paródia da canção "Está chegando a hora".

