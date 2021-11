"Churrasco protesto" reúne pessoas em situação de rua em frente ao "Touro de Ouro" cafona da Bolsa de SP

Apoie o 247

Clube de Economia

Brasil de Fato - Um churrasco reuniu dezenas de pessoas em situação de rua na madrugada desta quinta-feira (18) no centro de São Paulo. A ação foi feita onde está instalado o "Touro de Ouro", na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

A obra é uma réplica do Touro de Wall Street, escultura de bronze no distrito financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. O encontro foi organizado pelo SP Invisível, organização não-governamental que atua na defesa da população de rua.

"Foi escolhido um churrasco, pois neste semestre, a alta no preço dos alimentos levou muitas famílias a buscarem itens como gordura e ossos de boi nos açougues e até em caçambas de descarte, em contraste com o touro de ouro erguido no centro de São Paulo", diz o SP Invisível, em nota..

PUBLICIDADE

O "Touro de Ouro" tem provocado reação de movimentos sociais e ativistas paulistanos. Nas últimas duas noites, foram feitas intervenções na escultura. Na madrugada de quarta-feira (17), um grupo colou um cartaz com a palavra "fome".

“Em um momento tão desigual que vivemos, progresso de verdade está em olhar e ajudar o próximo. Se for para ter touro, que seja para quem passa fome. Se for para ter ouro, que seja para uma economia sustentável”, diz o co-fundador do projeto e atual presidente da ONG, André Soler.

PUBLICIDADE

"O animal é símbolo de otimismo e prosperidade no mercado financeiro, porém veio em tempos não otimistas, em que vemos cada vez mais pessoas com fome, os mercados mais caros e o desemprego tomando conta das casas", diz o SP Invisível, em nota.

A ação também faz parte de uma pré ativação do Natal Invisível, ceia solidária que a SP Invisível faz todo ano para celebrar o Natal com a população em situação de rua.

PUBLICIDADE

O Natal Invisível neste ano pretende atacar a fome a curto e longo prazo com a refeição para pessoas em situação de rua, em parceria com o Cisarte, e também levantar um banco de alimentos "para subsidiar, ao longo de alguns meses, diversos projetos que estão diariamente nas ruas combatendo a fome dessa população". Ao todo, serão atendidas 22 mil pessoas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: