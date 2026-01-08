Chuvas fortes causam novas enchentes na Grande SP

247 - A cidade de São Paulo foi atingida por chuvas intensas na tarde desta quinta-feira (8), com registros de precipitação elevada em diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana. Por volta das 15h, estações de medição em Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos apontaram volumes próximos de 70 milímetros. Também houve chuva forte nos bairros de Itaquera e Guaianazes, na zona leste da capital, além dos municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba, segundo informações publicadas pela Agência Brasil.

Em decorrência do temporal, mais de 60 mil clientes da Enel ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Na zona leste de São Paulo, passageiros precisaram subir no teto de um ônibus para escapar de um alagamento. O Corpo de Bombeiros informou que os principais atendimentos foram relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

Por volta das 16h, toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. Houve alertas e registro de chuvas intensas no centro da cidade, com cerca de 30 milímetros, além de áreas da zona sul mais próximas da região central. Os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo também foram atingidos pelo mau tempo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou o transbordamento do Córrego Três Pontes, no Itaim Paulista, às 15h40, e do Córrego Guaratiba, em Guaianazes, às 16h23. Por volta das 17h, a intensidade da chuva começou a diminuir.

De acordo com o CGE, a tempestade teve origem no interior do estado e se formou de maneira isolada, com potencial para queda de granizo, rajadas de vento, alagamentos e quedas de árvores. Foram contabilizados 11 pontos de alagamento na capital, sendo dez deles intransitáveis.

O Corpo de Bombeiros informou ainda o registro de três desabamentos e quatro ocorrências relacionadas a enchentes, todas sem vítimas. Já a Defesa Civil do estado comunicou que sirenes de emergência para alagamentos foram acionadas em Ferraz de Vasconcelos em razão das condições climáticas.

Segundo a Defesa Civil estadual, “caso a chuva persista ou o cenário se agrave, o Plano de Contingência Municipal poderá ser acionado, com a remoção preventiva de famílias para locais seguros”.