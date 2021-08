Ciclista tem os pés amputados ao acionar explosivo deixado por criminosos em Araçatuba (vídeo)

247 - Um jovem, de 25 anos, que estava andando de bicicleta por Araçatuba (SP), nesta segunda-feira (30), teve os dois pés amputados após passar perto de um dos explosivos espalhados na cidade por criminosos durante a madrugada. As informações são do portal G1.

De acordo com o hospital Santa Casa, para onde a vítima foi levada, o homem passou por cirurgia e precisou ser intubado. Conforme a Polícia Militar, os artefatos possuem algum tipo de sensor e são ativados com a aproximação de pessoas.

Ao G1, o capitão da PM, Alexandre Guedes, disse que equipes especializadas da corporação estão investigando sobre o funcionamento desses artefatos. “A gente não sabe se é sensor de movimento, por aproximação. A gente está aguardando as informações exatas do Gate [Grupo de Ações Táticas Especiais] que está lidando com esses 14 pontos onde foram deixados os artefatos para dificultar o trabalho da Polícia Militar”, explicou o capitão.

Terror em Araçatuba

Durante a madrugada desta segunda-feira (30), homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do centro de Araçatuba. De acordo com a PM, pelo menos três pessoas morreram.

Segundo relato de moradores nas redes sociais, após o ataque aos bancos e troca de tiros com a polícia, pedestres e motoristas foram abordados e feitos reféns. Em vídeos, é possível ver moradores da cidade amarrados em carros sendo feitos de “escudo humano” para a fuga da quadrilha.

