Coalizão Negra convoca ato em São Paulo contra chacina policial no Rio

247 - A Coalizão Negra Por Direitos convocou uma manifestação para esta sexta-feira (31), em São Paulo, contra a violência policial que resultou no massacre mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. O ato está marcado para as 18h, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e deve reunir movimentos sociais, coletivos e entidades em defesa dos direitos humanos.

A mobilização ocorre em resposta à operação conjunta das polícias Civil e Militar, que deixou mais de 120 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense, na última terça-feira (28). Para a Coalizão Negra, a ação é “a expressão mais recente da política genocida e racista que estrutura a segurança pública brasileira há décadas”.

Denúncias e exigências

O movimento exige a prisão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), apontado pelos organizadores como responsável direto pelo massacre. A Coalizão também cobra a responsabilização do comando da Polícia Militar e das autoridades envolvidas na operação.

Em nota, a entidade denunciou que moradores das favelas tiveram suas casas invadidas, sofreram abusos e foram impedidos de circular livremente durante a ação policial. “O Estado brasileiro segue promovendo a morte e o terror contra a população negra e periférica, sem qualquer compromisso com a vida ou com a justiça”, afirmou o comunicado.