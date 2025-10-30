Governo Lula lança vídeo contra operação no Rio e defende inteligência no combate ao crime

247 – Após anunciar, nesta quarta-feira (29), uma parceria com o governo do Rio de Janeiro para instalar um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, o governo federal divulgou um vídeo nas redes sociais criticando a Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha.

A operação, que ocorreu na terça-feira (28), deixou 121 mortos, sendo considerada a ação policial mais letal da história do país, segundo a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Entre as vítimas, estão quatro policiais.

“Mais inteligência e menos sangue”

O vídeo, intitulado “Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com… inteligência”, reconhece o medo da população diante do crime organizado, mas argumenta que matar criminosos não resolve o problema. Em tom pedagógico, o governo afirma que o crime “destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violências nas cidades”, mas ressalta que “matar 120 pessoas não adianta nada. Mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho”.

Com tom irônico, o vídeo acrescenta que é preciso “mirar na cabeça, mas não de pessoas”, explicando que o combate eficaz deve atacar “o cérebro e o coração” das organizações criminosas. Como exemplo, menciona uma operação do Ministério Público e da Receita Federal, realizada em agosto, contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis e no mercado financeiro.

“Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue”, conclui o vídeo.