Castro e Lewandowski falam em 'objetivo comum' após megaoperação matar 119

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disseram nesta quarta-feira (29), de acordo com declarações divulgadas pela CNN Brasil, que compartilham um objetivo.

Segundo a emissora, em coletiva, eles falaram em um "mesmo objetivo", embora não fornecessem muitos detalhes a respeito do plano, que surge após a chacina policial de terça-feira (28). A megaoperação assassinou 119 pessoas.

Castro anunciou o "escritório emergencial contra o crime" e declarou apoio a uma integração "100%" na Segurança Pública com o governo federal. "Inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracias, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda ao cidadão", disse Castro em coletiva.